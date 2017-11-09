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Происшествия
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Общество
Стало известно, где в Красноярске установлены новые камеры ГИБДД
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    Стало известно, где в Красноярске установлены новые камеры ГИБДД

    5:11  9 Ноября 2017
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    Стало известно, где в Красноярске установлены новые камеры ГИБДД

    Красноярск, 09 ноября. В краевом центре на 25 участках установлены новые камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

    Как сообщили в региональном ГИБДД, новое оборудование полностью готово к работе. Мало того, в процессе тестирования стало понятно, что в общей сложности комплексы фиксируют за день до 12 тысяч нарушений.

    В целом же, работа стационарных многофункциональных комплексов организована в 64 направлениях. Камеры фиксируют выезд за стоп-линию, проезд по полосе для автобусов и на красный сигнал светофора, а также пересечение двойной сплошной линии.

    В частности, как сообщает «Газета.ru», новые комплексы установлены на перекрестках Вейнбаума — Маркса, Добровольческой Бригады — Молокова, Ленина — Горького, Высотная — пр. Свободный и ряде других.

    Автор: Константин Терехов
    #красноярск #пдд #гибдд
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