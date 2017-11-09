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Общество
В Кемеровской области осудят невменяемого подростка, совершившего серию ограблений
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    В Кемеровской области осудят невменяемого подростка, совершившего серию ограблений

    5:10  9 Ноября 2017
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    В Кемеровской области осудят невменяемого подростка, совершившего серию ограблений

    Кемерово, 9 ноября. Пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области сообщила о передаче в суд уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, совершившего серию краж.

    Сообщается, что минувшим летом подросток пробрался в дом и украл кольцо, ноутбук и кроссовки.

    Через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совершил еще несколько краж. В одном из автомобилей он разбил стекло, проник внутрь и похитил колонки и 8 000 рублей из бардачка. Из другого автомобиля он похитил магнитолу и колонки.

    После задержания подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали его невменяемость.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Кемеровской области завели уголовное дело против водителя молоковоза, по вине которого погибли два человека.

    Автор: Ирина Новикова
    #ограбление #подросток #кемеровская область
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