В Братске собаку застрелили на глазах у хозяина

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Братск, 9 ноября. Сотрудник организации по отлову собак в Братске застрелил пса на глазах у его хозяина.

Сообщается, что трагический инцидент произошел по улице Обручева. По словам очевидцев случившегося, десятилетний пес по кличке Тарзан в ошейнике, но без поводка лежал недалеко от детской площадки. Его хозяин пошел к подъезду и позвал питомца домой. В этот момент в собаку выстрелили из подъехавшего спецавтомобиля.

Пес несколько минут мучался, а после скончался.

Отмечается, что несмотря на то, что компания принесла извинения владельцу животного, он обратился к правоохранителям.

Ранее RT на русском сообщало, что жительница итальянской столицы через суд добилась оплаты больничного по уходу за своей собакой.