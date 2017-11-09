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В Братске собаку застрелили на глазах у хозяина
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    В Братске собаку застрелили на глазах у хозяина

    4:50  9 Ноября 2017
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    В Братске собаку застрелили на глазах у хозяина

    Братск, 9 ноября. Сотрудник организации по отлову собак в Братске застрелил пса на глазах у его хозяина.

    Сообщается, что трагический инцидент произошел по улице Обручева. По словам очевидцев случившегося, десятилетний пес по кличке Тарзан в ошейнике, но без поводка лежал недалеко от детской площадки. Его хозяин пошел к подъезду и позвал питомца домой. В этот момент в собаку выстрелили из подъехавшего спецавтомобиля.

    Пес несколько минут мучался, а после скончался.

    Отмечается, что несмотря на то, что компания принесла извинения владельцу животного, он обратился к правоохранителям.

    Ранее RT на русском сообщало, что жительница итальянской столицы через суд добилась оплаты больничного по уходу за своей собакой. 

    Автор: Ирина Новикова
    #убийство #собака #братск
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