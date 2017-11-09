Сирия: САА выбила боевиков из деревень на севере Хамы

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Дамаск, 9 ноября. Бойцы Сирийской арабской армии вернули под свой контроль захваченные боевиками территории на севере сирийской провинции Хама.

Сообщается, что всего за несколько часов правительственные войска отбили у боевиков населенные пункты на границе с провинцией Идлиб.

В частности, под контроль сирийских властей возвращены деревни неподалеку от являющегося ключевой точкой города Ацхан.

Отмечается также, что в настоящее время сирийская армия продвигается к деревне Умм-Турайкия.

Ранее RT на русском сообщало, что сирийские войска взяли под полный контроль город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, который являлся последним оплотом террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.