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США выделят средства на ракеты средней дальности вопреки договору о РСМД
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    США выделят средства на ракеты средней дальности вопреки договору о РСМД

    3:21  9 Ноября 2017
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    США выделят средства на ракеты средней дальности вопреки договору о РСМД

    Вашингтон, 9 ноября. Конгресс разрешил Пентагону выделить средства на разработку ракеты средней дальности вопреки заключенному с Россией Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    Сообщается, что бюджет, выделяемый на разработку ракеты, ограничен $58 млн.

    Отмечается, что Министерство обороны США не обязано начинать разработку, несмотря на существующую возможность, поэтому, в настоящее время нельзя говорить о нарушении документа, действующего с 1987 года. 

    Ранее Газета.ру сообщала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, установленные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

    Автор: Ирина Новикова
    #пентагон #конгресс сша #рсмд
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