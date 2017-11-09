США выделят средства на ракеты средней дальности вопреки договору о РСМД

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Вашингтон, 9 ноября. Конгресс разрешил Пентагону выделить средства на разработку ракеты средней дальности вопреки заключенному с Россией Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Сообщается, что бюджет, выделяемый на разработку ракеты, ограничен $58 млн.

Отмечается, что Министерство обороны США не обязано начинать разработку, несмотря на существующую возможность, поэтому, в настоящее время нельзя говорить о нарушении документа, действующего с 1987 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия нарушала договоренности по нераспространению оружия массового поражения, установленные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.