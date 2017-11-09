Конгресс США одобрил предоставление Украине военной помощи на $350 млн

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Вашингтон, 9 ноября. Конгресс США согласовал выделение Украине военной помощи в размере $350 миллионов.

Сообщается, что документ о предоставлении Киеву военной помощи в следующем финансовом году был одобрен комитетами сената и палаты представителей по делам вооруженных сил.

Отмечается, что данная сумма является окончательной и дальнейшему пересмотру не подлежит.

Напомним, что документ о военной помощи Украине является частью законопроекта о бюджете министерства обороны Соединенных Штатов.

В 2018 году Пентагон сможет потратить выделенные $350 млн на укрепление побережья Украины морскими минами и специальными средствами обороны.

Ранее Газета.ру сообщала, что Сенат США одобрил законопроект про бюджет США на нужды национальной обороны на 2018 год. В законопроекте NDAA предполагалось выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.