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Освобожденных в Сирии детей и женщин скоро доставят в Россию – Кадыров
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    Освобожденных в Сирии детей и женщин скоро доставят в Россию – Кадыров

    2:51  9 Ноября 2017
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    Освобожденных в Сирии детей и женщин скоро доставят в Россию – Кадыров

    Грозный, 9 ноября. Группа из 44 женщин и детей в ближайшее время будет доставлена из Сирии в Грозный, рассказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, среди освобожденных пленников есть граждане России, Узбекистана и Казахстана.

    «Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины - граждане Узбекистана и Казахстана... в самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный», – сообщил Кадыров через свой аккаунт в Instagram.

    Среди освобожденных пленников-россиян большинство является выходцами из Башкортостана, Дагестана, Чечни, а также Орла.

    По словам Кадырова, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби должен будет приложить максимум усилий, чтобы добиться вывоза граждан Узбекистана и Казахстана.

    «Если это не сделать сейчас, им придется годами пребывать в местах лишения свободы, если даже выживут в тех адских условиях», – подчеркнул глава региона.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #узбекистан #кадыров #казахстан #пленники
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