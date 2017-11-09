Освобожденных в Сирии детей и женщин скоро доставят в Россию – Кадыров

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Грозный, 9 ноября. Группа из 44 женщин и детей в ближайшее время будет доставлена из Сирии в Грозный, рассказал руководитель Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, среди освобожденных пленников есть граждане России, Узбекистана и Казахстана.

«Удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины - граждане Узбекистана и Казахстана... в самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная, группа из 44 человек будет доставлена в Грозный», – сообщил Кадыров через свой аккаунт в Instagram.

Среди освобожденных пленников-россиян большинство является выходцами из Башкортостана, Дагестана, Чечни, а также Орла.

По словам Кадырова, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби должен будет приложить максимум усилий, чтобы добиться вывоза граждан Узбекистана и Казахстана.