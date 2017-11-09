Россия готова принять зеркальные меры на выход США из договора РСМД

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Москва, 9 ноября. Если США выйдут из советско-американского Договора об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия сумеет принять адекватные и зеркальные меры. Об этом сообщает источник, работающий в ракетно-космической отрасли.

Договор РСМД был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и главой СССР Михаилом Горбачевым.

Как отмечает источник, чьи слова приводит издание «Военно-промышленный курьер», отказ США от договора РСМД будет означать, что подлетное время баллистических ракет к российским стратегическим объектам в европейской части страны согласится до семи-десяти минут.

В качестве зеркального ответа, Россия может развернуть соответствующие средства поражения в Арктическом регионе, где подлетное время будет аналогичным. Отмечается, что затраты будут минимальными, если задействовать островные территории, например остров Котельный. Оптимальным средством доставки боеголовок может стать компактная твердотопливная баллистическая ракета «Курьер», отметил источник.