Садальский о погибшей дочери Гурченко: Машу жалел искренне

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Москва, 9 ноября. Известный артист Станислав Садальский выразил соболезнования в связи с кончиной Марии Королевой, единственной дочери Людмилы Гурченко, отметив, что всегда жалел Королеву, находившуюся в тени славы именитой родительницы.

«Машу жалел искренне, тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной. Царствие небесное, прости и прощай», — написал на своей странице в Instagram артист.

В среду стало известно, что Мария Королева скончалась в возрасте 58 лет. По предварительным данным, причиной гибели стали проблемы с сердцем. Она была дочерью Людмилы Гурченко от брака со сценаристом Борисом Андроникашвили, сыном писателя Бориса Пильняка.