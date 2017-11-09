Садальский о погибшей дочери Гурченко: Машу жалел искренне
Москва, 9 ноября. Известный артист Станислав Садальский выразил соболезнования в связи с кончиной Марии Королевой, единственной дочери Людмилы Гурченко, отметив, что всегда жалел Королеву, находившуюся в тени славы именитой родительницы.
«Машу жалел искренне, тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной. Царствие небесное, прости и прощай», — написал на своей странице в Instagram артист.
✔️ С грустью сейчас узнал о скоропостижной смерти Маши Королевой, дочери Люси Гурченко. Не знаю, когда похороны, если 10 ноября, приду обязательно, в субботу улетаю… Сергей Сенин, Мария Королева Я рад, что после ухода Люси Маша помирилась с Сережей Сениным, так и должно было быть, это два самых любимых люсиных человека. Все пустое, кроме любви и смерти, вот момент истины, когда надо быть настоящим. Сергея я всегда уважал, Машу жалел искренне, тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной. Царствие небесное, прости и прощай #станиславсадальский #гурченко #сергейсенин #рип #царствиенебесное #простиипрощай #пустьговорят #телевидение #дочь #матьидочь #жаль
В среду стало известно, что Мария Королева скончалась в возрасте 58 лет. По предварительным данным, причиной гибели стали проблемы с сердцем. Она была дочерью Людмилы Гурченко от брака со сценаристом Борисом Андроникашвили, сыном писателя Бориса Пильняка.