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Видео последних минут жизни дочери Гурченко выложили в Сеть
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    Видео последних минут жизни дочери Гурченко выложили в Сеть

    2:06  9 Ноября 2017
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    Видео последних минут жизни дочери Гурченко выложили в Сеть

    Москва, 9 ноября. Видео последних минут дочери Людмилы Гурченко Марии Королевой были выложены в сеть. Дочь знаменитой актрисы скончалась у подъезда своего дома в Москве.

    На кадрах видно, как оказавшиеся рядом люди помогают Королевой подняться и сесть на лавочку у подъезда. По словам родственников покойной, глаза у нее были открыты, но говорить она уже не могла. Ей вызвали скорую, но когда медики прибыли, было уже слишком поздно.

    По предварительной информации, причиной смерти стала болезнь сердца. Как пишет «Газета.ru», после смерти Королевой осталось крупное наследство, включая доставшуюся от матери квартиру, антиквариат и дорогие шубы.

    Автор: Антон Зарубин
    #москва #королева #гурченко
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