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Украина
Цимбалюк: Для Украины нет хороших россиян
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    Цимбалюк: Для Украины нет хороших россиян

    2:22  9 Ноября 2017
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    Цимбалюк: Для Украины нет хороших россиян

    Москва, 9 ноября. Репортер украинского агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк заявил, что в политическом смысле для украинцев не существует хороших россиян.

    «Если мы говорим о политическом аспекте, а не о личном, то для Украины нет хороших россиян. И на этом можно поставить точку», — сказал он.

    По мнению журналиста, Украине не стоит надеяться на приход к власти в России «хорошего» президента, в связи с чем конфликт между двумя государствами может затянуться еще на 100 лет.Цимбалюк: Для Украины нет хороших россиян

    При этом он отметил, что он видит только один способ прекратить войну —это капитуляция украинской стороны, на которую Киев, разумеется, не пойдет.

    Цимбалюк подчеркнул, что украинцам необходимо осознать, что помириться с российским государством не удастся, в особенности, с учетом всех произошедших за последние несколько лет событий.

    Автор: Ирина Новикова
    #россия #украина #роман цимбалюк
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