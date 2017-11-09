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Умершая дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
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    Умершая дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство

    2:01  9 Ноября 2017
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    Умершая дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство

    Москва, 9 ноября. Многомилионное наследство осталось после смерти дочери народной артистки СССР Людмилы Гурченко Марии Королевой.

    Согласно информации СМИ, у 58-летней Королевой осталось примерно 20 миллионов рублей. При этом, отмечается, что вся недвижимость, антиквариат и дорогие шубы достались Королевой от ее знаменитой матери.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Мария Королева скончалась 8 октября в Москве на 59‐м году жизни. По словам ее адвоката, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

    Автор: Ирина Новикова
    #людмила гурченко #мария королева
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