Умершая дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство

В Избранное

Москва, 9 ноября. Многомилионное наследство осталось после смерти дочери народной артистки СССР Людмилы Гурченко Марии Королевой.

Согласно информации СМИ, у 58-летней Королевой осталось примерно 20 миллионов рублей. При этом, отмечается, что вся недвижимость, антиквариат и дорогие шубы достались Королевой от ее знаменитой матери.

Ранее Газета.ру сообщала, что Мария Королева скончалась 8 октября в Москве на 59‐м году жизни. По словам ее адвоката, причиной смерти стали проблемы с сердцем.