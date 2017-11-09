Путин проведет с Назарбаевым в четверг встречу в Челябинске

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Москва, 9 ноября. В этот четверг в Челябинске пройдет встреча президента России Владимира Путина и его казахского коллеги Нурсултана Назарбаева. Как ожидается, по итогам переговоров будет принято совместное заявление.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Оба главы государств выступят на пленарном заседании Форума. Кроме того, ожидаются выступления министров образования обеих стран и руководителей региона.

«Путиным и Назарбаевым будет подписано Совместное заявление по случаю 25-летия установления дипотношений», — приводит слова Ушакова «Газета.ru».

Кроме того, президенты подпишут пакет документов, включая межправительственные, региональные и корпоративные.

Напомним, что межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно начиная с 2003 года. Челябинск уже становился площадкой данного форума в 2005 году.