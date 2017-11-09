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Происшествия
Джип въехал в толпу демонстрантов в Мехико
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    Джип въехал в толпу демонстрантов в Мехико

    1:47  9 Ноября 2017
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    Джип въехал в толпу демонстрантов в Мехико

    Мехико, 9 ноября. Водитель джипа протаранил толпу митингующих на трассе в одном из районов мексиканской столицы. Никто не погиб, однако полиции с трудом удалось спасти водителя от разгневанной толпы.

    В районе Альваро Обрегон проходит стихийный митинг. Местные жители вышли на улицы и перекрыли трассы. Они требуют, чтобы власти создали специальную комиссию, которая бы проверила их дома на предмет прочности после мощных землетрясений, обрушившихся на Мексику в сентябре.

    Один из водителей не вытерпел долгого ожидания в пробке и попытался проехать сквозь собравшихся людей. Протестующие набросились не него, завязалась драка. Водитель, чтобы отбиться от толпы использовал перцовый газ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, джипу был нанесен серьезный ущерб.

    Прибывшие на место полицейские также стали объектами нападок со стороны манифестантов. В итоге несколько человек, включая стражей порядка, получили ранения. Водителя полицейским с трудом удалось отбить у агрессивной толпы.

    По данным СМИ, во время наезда машины на толпу никто не погиб, однако несколько человек получили травмы.

    Джип въехал в толпу демонстрантов в Мехико

    В минувший вторник «Газета.ру» сообщала о мощном взрыве, который прогремел на складе пиротехники в мексиканском городе Сан-Кристобаль. Пострадали два человека, причины взрыва выясняют.

    Автор: Олеся Волкова
    #происшествия #мексика #мехико
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