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Сирия: армия САР взяла под контроль последний оплот боевиков ИГ в стране
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    Сирия: армия САР взяла под контроль последний оплот боевиков ИГ в стране

    1:40  9 Ноября 2017
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    Сирия: армия САР взяла под контроль последний оплот боевиков ИГ в странеДамаск, 9 ноября. Сирийские правительственные войска сообщили о полном контроле над городом Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор, являющимся последним ополотом террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в стране.

    По словам одного из командиров, в среду сирийская армия взяла под полный контроль город Аль-Букемаль и теперь военнослужащие производят проверку и очистку населенного пункта от мин и взрывных устройств, оставленных террористами, сообщает РИА Новости.

    Также сообщается, что боевики массово бегут, переправляясь на восточный берег реки Евфрат.

    Ранее Газета.ру сообщала, что правительственные войска Сирии совместно с союзными силами полностью замкнули кольцо вокруг города Аль-Букемаль.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #исламское государство
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