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Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века – Путин
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    Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века – Путин

    1:21  9 Ноября 2017
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    Развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом России XXI века – Путин

    Москва, 9 ноября. Национальным приоритетом России XXI века является развитие Дальнего Востока, указал российский президент Владимир Путин в своей статье, опубликованной в преддверии саммита АТЭС в Дананге.

    «Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века. Речь идёт о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей. Об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров», — приводит RT отрывок статьи Путина.

    Российский президент указал, что Россия активно модернизирует как морские, так и воздушные пути в регионе. Путин отметил, что идет развитие трансконтинентальных железнодорожных маршрутов и строительство новых газо- и нефтепроводов.

    Глава государства выразил надежду, что к реализации программ и проектов на Дальнем Востоке присоединяться партнеры по АТЭС.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #россия #атэс #саммит #дальний восток #приоритет
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