ЕК согласовала поправки к Газовой директиве, назвав Nord Stream-2 ненужным

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Москва, 9 ноября. Еврокомиссия согласовала свои предложения по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Изменения предполагают, что новые правила, в случае вступления в силу, коснутся в том числе Nord Stream-2 («Северный поток-2»).

В заявлении ЕК подчеркивается, что главной целью поправок является желание добиться того, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории ЕС в или из третьих стран.

В дополнении к документу опубликован ряд вопросов, в том числе, касающихся Nord Stream-2. В частности, задается вопрос: «Будет ли предложение препятствовать строительству Nord Stream-2.

«Предложение касается всех газопроводов в и из третьих стран и не предназначено для предотвращения строительства любых новых газопроводов», — гласит ответ ЕК.

При этом подчеркивается, что директива по газу устанавливает четкую нормативную базу для эксплуатации газопроводов внутри и на границах Евросоюза. Эти правила будут применяться и к «Северному потоку-2».

Однако в итоге сообщается, что, согласно ожиданиям ЕК, импорт газа в ЕС останется стабильным к 2030, а это значит, что «Комиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре величины Nord Stream-2».

«Кроме того, ЕС продолжит поддерживать транзит российского газа через Украину», — подытоживается в заявлении ЕК.

Как сообщал телеканал RT ранее, замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефович в среду заявил, что Еврокомиссия надеется вскоре получить мандат на ведение переговоров с Россией по «Северному потоку — 2».