Макрон выразил надежду на победу над ИГ в Сирии и Ираке в ближайшие месяцы

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Париж, 9 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на то, что победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) будет одержана в ближайшие месяцы.

По его словам, существует вероятность того, что в скором времени произойдет серьезное продвижение войск коалиции в иракско-сирийской зоне.

Ранее Газета.ру сообщала, что армия Ирака вернула под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией.

В свою очередь, армия Сирии полностью замкнула кольцо вокруг города Абу-Кемаль — последнего оплота боевиков в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.