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Макрон выразил надежду на победу над ИГ в Сирии и Ираке в ближайшие месяцы
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    Макрон выразил надежду на победу над ИГ в Сирии и Ираке в ближайшие месяцы

    1:20  9 Ноября 2017
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    Макрон выразил надежду на победу над ИГ в Сирии и Ираке в ближайшие месяцы

    Париж, 9 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на то, что победа над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) будет одержана в ближайшие месяцы.

    По его словам, существует вероятность того, что в скором времени произойдет серьезное продвижение войск коалиции в иракско-сирийской зоне.

    Ранее Газета.ру сообщала, что армия Ирака вернула под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией.

    В свою очередь, армия Сирии полностью замкнула кольцо вокруг города Абу-Кемаль — последнего оплота боевиков в стране.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #исламское государство #эммануэль макрон
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