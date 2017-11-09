Госдума РФ предложила выделить дополнительные средства на исследование ГМО

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Москва, 9 ноября. Ряд фундаментальных научных исследований, проводимых в рамках государственной программы «Развитие науки и технологий», могут получить дополнительной 30 миллионов рублей. Часть этих средств будет пущена на изучение генетически модифицированных организмов.

Данная поправка может быть внесена в проект бюджета, принимаемого на 2018-2020 годы, пишет «Парламентская газета». В данный момент в бюджете на фундаментальные исследования заложено 90 миллионов рублей.

«Запланированных денег явно недостаточно на научные исследования в области ГМО, на строительство лабораторий, оплату труда специалистов и обработки конечной информации об итоговой пользе или вреде от ГМО», — отметил автор поправок заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

Напомним, что в июне 2016 года в России был принят закон, запрещающий выращивание и разведение генетически-модифицированных организмов и соответствующей продукции. Исключение было сделано для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.