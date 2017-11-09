СБ ООН начал переговоры по проектам резолюции о расследовании химатак в Сирии

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Нью-Йорк, 9 ноября. Совет Безопасности ООН инициировал переговоры по представленным Россией и США проектам резолюции о продлении срока полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР), касающихся расследования химических атак в Сирии. Об этом заявил итальянский дипломат Себастьяно Карди.

По словам Карди, он выразил надежду, что СБ сумеет выработать общую позицию, касающуюся вопроса продления мандата СМР.

«В последующие дни будут идти консультации по проектам резолюции, которые находятся на столе. Мы только начинаем работу над этим, у нас осталось девять дней, этого вполне достаточно. Мы попытаемся достичь консенсуса», – приводит его слова газета «Известия».

Он добавил, что Италия в качестве председателя СБ намерена добиться от делегации выработки единой позиции.

Напомним, что срок полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) истекает 17 ноября. Предложенные Россией и США резолюции о продлении работы СМР кардинально отличаются друг от друга: российский вариант документ предлагает продлить мандат следственной комиссии до 16 мая 2018, а американский – на 24 месяца.