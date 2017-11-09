«Украина в кольце врагов»: политик указал на огрехи правления украинских властей

В Избранное

Киев, 9 ноября. Находящиеся при власти на Украине политики испортили отношения с большинством стран-соседей. Такое мнение выразил бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, заявив, что теперь страна находится «в кольце врагов».

На своей странице в Facebook Волошин перечислил страны, с которыми власти Украины, по его мнению, испортили отношения за последние годы. В частности, как отмечает политик, на уровень президентов вышел «теперь уже острый конфликт с Польшей», конфликт с Россией. Помимо этого страна вступила в конфронтацию с Венгрией, Молдавией, Румынией и Белоруссией.

«Украина в кольце врагов. Если задачей было перенести на нашу почву российскую идеологию двухлетней давности (и то, они тогда избегали всеми силами ссор с Китаем), то она выполнена. И перевыполнена. По нашему периметру границ напряжения теперь больше, чем по периметру границ РФ», — считает Волошин.

Отметим, ранее в среду, как сообщал телеканал RT, вице-консул генконсульства Польши в украинском Луцке Марек Запур назвал Львов польским городом.