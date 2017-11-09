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Украина
«Украина в кольце врагов»: политик указал на огрехи правления украинских властей
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    «Украина в кольце врагов»: политик указал на огрехи правления украинских властей

    0:47  9 Ноября 2017
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    «Украина в кольце врагов»: политик указал на огрехи правления украинских властей

    Киев, 9 ноября. Находящиеся при власти на Украине политики испортили отношения с большинством стран-соседей. Такое мнение выразил бывший спикер МИД Украины Олег Волошин, заявив, что теперь страна находится «в кольце врагов».

    На своей странице в Facebook Волошин перечислил страны, с которыми власти Украины, по его мнению, испортили отношения за последние годы. В частности, как отмечает политик, на уровень президентов вышел «теперь уже острый конфликт с Польшей», конфликт с Россией. Помимо этого страна вступила в конфронтацию с Венгрией, Молдавией, Румынией и Белоруссией. 

    «Украина в кольце врагов. Если задачей было перенести на нашу почву российскую идеологию двухлетней давности (и то, они тогда избегали всеми силами ссор с Китаем), то она выполнена. И перевыполнена. По нашему периметру границ напряжения теперь больше, чем по периметру границ РФ», — считает Волошин.

    «Украина в кольце врагов»: политик указал на огрехи правления украинских властей

    Отметим, ранее в среду, как сообщал телеканал RT, вице-консул генконсульства Польши в украинском Луцке Марек Запур назвал Львов польским городом. 

    Автор: Олеся Волкова
    #россия #украина #волошин #запур
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