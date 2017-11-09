Порошенко не поддержал идею разрыва отношений с Россией 

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Киев, 9 ноября. Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил депутат от партии Иван Винник.

«Президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею, которую я предлагал комитету, она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью», — заявил Винник в эфире телеканала «Прямой» по итогам встречи фракции «Блока Петра Порошенко» с президентом.

Ранее Винник сообщил, что в законопроект о реинтеграции Донбасса предлагается внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Как сообщала «Газета.ру», позже председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил журналистам, что внесение поправки Винника невозможно, поскольку истек отведенный для этого срок.