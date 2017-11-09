Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
СБ ООН начал переговоры по проектам резолюции о расследовании химатак в Сирии
Украина
Порошенко не поддержал идею разрыва отношений с Россией 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко не поддержал идею разрыва отношений с Россией 

    0:30  9 Ноября 2017
    30

    Порошенко не поддержал идею разрыва отношений с Россией 

    Киев, 9 ноября. Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил депутат от партии Иван Винник.

    «Президент не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Идею, которую я предлагал комитету, она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью», — заявил Винник в эфире телеканала «Прямой» по итогам встречи фракции «Блока Петра Порошенко» с президентом.

    Порошенко не поддержал идею разрыва отношений с Россией 

    Ранее Винник сообщил, что в законопроект о реинтеграции Донбасса предлагается внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией.

    Как сообщала «Газета.ру», позже председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил журналистам, что внесение поправки Винника невозможно, поскольку истек отведенный для этого срок.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #порошенко #винник
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        1784
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1225
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        6760
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2576