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Автобус упал в овраг в Пакистане, по меньшей мере, 24 человека погибли
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    Автобус упал в овраг в Пакистане, по меньшей мере, 24 человека погибли

    0:21  9 Ноября 2017
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    Автобус упал в овраг в Пакистане, по меньшей мере, 24 человека погибли

    Пенджаб, 9 ноября. Как минимум 24 человека погибли в результате крупного ДТП в Пакистане, где автобус упал с моста в провинции Пенджаб. Об этом сообщают местные СМИ.

    Авария произошла возле населенного пункта Талаганг, расположенного на востоке провинции. В момент инцидента в автобусе находилось 80 человек, пишет RT.

    Двенадцать пострадавших в результате аварии находятся в критическом состоянии.

    Сообщается, что автобус следовал из Кохата в Рейвинд. Находясь на мосту, автобус свалился в глубокий овраг, упав с высоты более 45 метров. Сейчас устанавливаются подробности произошедшего.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #дтп #пакистан #автобус #пенджаб
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