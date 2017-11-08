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Новости Сирии
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Украина
Поправка о разрыве дипотношений ударит по миллионам семей в России и на Украине – Азаров
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    Поправка о разрыве дипотношений ударит по миллионам семей в России и на Украине – Азаров

    23:58  8 Ноября 2017
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    Поправка о разрыве дипотношений ударит по миллионам семей в России и на Украине – Азаров

    Москва, 8 ноября. Действия Верховной рады закладывают новую бомбу под отношения Киева и Москвы, что неизбежно отразится на миллионах семей, предупредил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Верховная рада начала обсуждение поправки к законопроекту об интеграции Донбасса, которая предусматривает полный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной в течение трех месяцев. Авторы поправки предлагают признать Россию «страной-агрессором», закрыв российские дипломатические представительства на Украине.

    «Кому потребовалось определять в законе, что Россия — это страна-агрессор? Вот именно вот этой группе, которая стремится создать максимум неудобств команде Гройсмана—Порошенко», – отметил Азаров.

    Он напомнил, что три четверти угля на украинских складах были поставлены из России, также, как и половина атомного топлива для АЭС.

    «Как же вы из страны-агрессора получаете все, что вам необходимо, и при этом гавкаете еще на эту страну?» — задался вопросом Азаров.

    Отметим, что украинский МИД пока никак не комментирует данную инициативу депутатов Рады.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #украина #азаров #разрыв #дипотношения
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