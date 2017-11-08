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Сирия: мирные жители ранены при обстреле боевиками площади Аббасидов в Дамаске
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    Сирия: мирные жители ранены при обстреле боевиками площади Аббасидов в Дамаске

    23:55  8 Ноября 2017
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    Сирия: мирные жители ранены при обстреле боевиками площади Аббасидов в Дамаске

    Дамаск (Сирия), 8 ноября. Вооруженные группировки в нарушение режима прекращения огня выпустили минометные снаряды по восточным районам Дамаска. 

    Как сообщает новостной портал «Сурия аль-Эн», снаряды попали в жилое здание на площади Аббасидов. Не менее девяти мирных жителей получили ранения.

    Ранее агентство САНА со ссылкой на источник в полиции сообщало, что обстрелам подверглись пригороды Дамаска Джерман и Дахият-эль-Асад, а также квартал Шагур. Сообщалось о пяти пострадавших. По данным источника, боевики вели обстрел из укреплений в регионе Восточная Гута (на подступах к Дамаску).

    Сирия: мирные жители ранены при обстреле боевиками площади Аббасидов в Дамаске

    Отметим, Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации. Сейчас Восточная Гута контролируется некоторыми группировками вооруженной оппозиции, а не сирийскими властями.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #дамаск #восточнаягута
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