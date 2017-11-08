Сирия: мирные жители ранены при обстреле боевиками площади Аббасидов в Дамаске

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Дамаск (Сирия), 8 ноября. Вооруженные группировки в нарушение режима прекращения огня выпустили минометные снаряды по восточным районам Дамаска.

Как сообщает новостной портал «Сурия аль-Эн», снаряды попали в жилое здание на площади Аббасидов. Не менее девяти мирных жителей получили ранения.

Ранее агентство САНА со ссылкой на источник в полиции сообщало, что обстрелам подверглись пригороды Дамаска Джерман и Дахият-эль-Асад, а также квартал Шагур. Сообщалось о пяти пострадавших. По данным источника, боевики вели обстрел из укреплений в регионе Восточная Гута (на подступах к Дамаску).

Отметим, Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации. Сейчас Восточная Гута контролируется некоторыми группировками вооруженной оппозиции, а не сирийскими властями.