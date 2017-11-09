Пушков выразил уверенность, что Украина навредит сама себе разрывом отношений с РФ

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Москва, 9 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя возможную поправку о разрыве отношений Украины с Россией, отметил, что «для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине».

«Для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Поправка о разрыве отношений с Россией всё же внесена в Раду. Для укр. радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 8, 2017

Ранее в среду депутат Рады Иван Винник сообщил, что намерен предложить внести в заключительные положения закона о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа «агрессором».

Вечером в среду RT также сообщил, что правительство Украины без обсуждения приняло решение разорвать договор с Россией о поставке и ремонте вооружений и военной техники. Решение было принято всеми членами кабмина единогласно.