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Украина
Пушков выразил уверенность, что Украина навредит сама себе разрывом отношений с РФ
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    Пушков выразил уверенность, что Украина навредит сама себе разрывом отношений с РФ

    0:01  9 Ноября 2017
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    Пушков выразил уверенность, что Украина навредит сама себе разрывом отношений с РФ

    Москва, 9 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя возможную поправку о разрыве отношений Украины с Россией, отметил, что «для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине».

    «Для украинских радикалов нет ничего невозможного, когда надо навредить самой Украине», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее в среду депутат Рады Иван Винник сообщил, что намерен предложить внести в заключительные положения закона о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую кабмин разорвать дипотношения с Россией, которая в этом законе названа «агрессором».

    Пушков выразил уверенность, что Украина навредит сама себе разрывом отношений с РФ

    Вечером в среду RT также сообщил, что правительство Украины без обсуждения приняло решение разорвать договор с Россией о поставке и ремонте вооружений и военной техники. Решение было принято всеми членами кабмина единогласно. 

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #пушков
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