Торговать украинцами не менее выгодно, чем торговать наркотиками – Луценко

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Киев, 8 ноября. Не менее 5 тысяч детей пропали на Украине с начала года. Как предполагает представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, они могли стать жертвами «черных трансплантологов».

«Не все они просто убежали из дома, большинство из них попали на рынок торговли людьми, это большая проблема для Украины. Детей заставляют заниматься проституцией и попрошайничеством, бьют или продают на органы», — заявила Луценко.

Она отметила, что объем рынка по «продаже украинцев», можно сравнивать с объемом рынков торговли оружием или наркотиков.

Также по ее словам, от разбоев в 2014 году пострадали 48 детей. В 2015 году эта цифра составила 68, в 2016 году – не менее 98, а в 2017 – свыше ста детей.

Свое заявление Луценко озвучила в ходе рассмотрения Верховной радой законопроекта об усилении защиты детей.