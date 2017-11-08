Сирия: САА взяла под контроль последний оплот ИГ в стране

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Дейр-эз-Зор (Сирия), 8 ноября. Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль — последний оплот террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) в стране. Об этом сообщил полевой командир САА.

По словам командира, САА «взяла под полный контроль город Абу-Кемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор».

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время армия прочесывает город на предмет оставленных боевиками ИГ взрывных устройств и мин.

По словам полевого командира сирийской армии, они видели массовое бегство в рядах ИГ после стремительного продвижения САА и союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. Как уточнил источник, боевики пытаются бежать в сторону деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

Отметим, объекты ИГ в районе Абу-Кемаля неоднократно подвергались ударам ВКС РФ. В частности, 3 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка «Колпино» нанесли массированный удар по позициям террористов вблизи города, уничтожив склады с оружием и боеприпасами и командные пункты боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.