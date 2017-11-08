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Новости Сирии
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Украина
Азаров назвал «маниакальной паранойей» выдвинутые Манафорту обвинения
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    Азаров назвал «маниакальной паранойей» выдвинутые Манафорту обвинения

    23:24  8 Ноября 2017
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    Азаров прокомментировал обвинения, выдвинутые против Манафорта

    Москва, 8 ноября. Бывший премьер Украины Николай Азаров прокомментировал предъявленные экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения в том, что он скрывал от американских властей лоббистскую деятельность в интересах Украины при экс-президенте страны Викторе Януковиче.

    Азаров подчеркнул, что обвинения появились в СМИ «из-за обострения противостояния Трампа с демократами». Он отметил, что лично знаком с Манафортом и неоднократно беседовал с ним.

    «Когда его обвиняют в заговоре и проведении враждебной политики в отношении США, то это абсурд. Он шага не сделал, чтобы не проконсультироваться с американским послом», — заявил Азаров в интервью «КП».

    Азаров напомнил, что в свое время Манафорт работал советником в предвыборном штабе Януковича, где занимался разработкой слоганов. По мнению Азарова, тот был хорошим специалистом по избирательным технологиям.

    По мнению экс-премьера Украины, то, что Манафорта называют врагом США, свидетельствует о «маниакальной паранойи».

    Азаров прокомментировал обвинения, выдвинутые против Манафорта

    Как сообщал RT, 30 октября Манафорта и его коллегу Ричарда Гейтса обвинили в лоббировании интересов Украины при экс-президенте страны Викторе Януковиче. В частности, в обвинительном заключении говорилось, что «между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов... Януковича и Оппозиционного блока».

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #украина #трамп #азаров #манафорт
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