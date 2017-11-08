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Новости Сирии
Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль
Новости Сирии
Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль
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    Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

    23:12  8 Ноября 2017
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    Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

    Дамаск, 8 ноября. Бойцы сирийской армии при поддержке шиитских формирований успешно освободили город Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России). Как отмечается, Абу-Кемаль был последним крупным форпостом ИГ в Сирии.

    Об освобождении города сообщает телеканал «Аль-Маядин».

    Абу-Кемаль расположен на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор возле границы с Ираком. Ранее он был полностью окружен правительственными силами.

    Поддержку сирийским частям оказали вертолеты ВВС Ирака, а также шиитские формирования «Аль-Хашд аш-Шааби». Отмечается, что последние сумели отрезать террористам пути к отступлению.

    На прошлой неделе иракские военные сумели освободить от ИГ пограничный с Сирией город Эль-Каим, расположенный напротив Абу-Кемаля. Сейчас иракская армия ведет наступление на форпост ИГ в городе Рава иракской провинции Анбар.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #ирак #абу-кемаль #форпост
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