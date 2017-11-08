Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

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Дамаск, 8 ноября. Бойцы сирийской армии при поддержке шиитских формирований успешно освободили город Абу-Кемаль от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России). Как отмечается, Абу-Кемаль был последним крупным форпостом ИГ в Сирии.

Об освобождении города сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Абу-Кемаль расположен на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор возле границы с Ираком. Ранее он был полностью окружен правительственными силами.

Поддержку сирийским частям оказали вертолеты ВВС Ирака, а также шиитские формирования «Аль-Хашд аш-Шааби». Отмечается, что последние сумели отрезать террористам пути к отступлению.

На прошлой неделе иракские военные сумели освободить от ИГ пограничный с Сирией город Эль-Каим, расположенный напротив Абу-Кемаля. Сейчас иракская армия ведет наступление на форпост ИГ в городе Рава иракской провинции Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.