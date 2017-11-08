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Россияне указали Welt на просчеты при сравнении Су-30СМ с F-15
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    Россияне указали Welt на просчеты при сравнении Су-30СМ с F-15

    23:09  8 Ноября 2017
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    Россияне указали Welt на просчеты при сравнении Су-30СМ с F-15

    Москва, 8 ноября. Немецкая газета Welt сравнила боевые возможности российского истребителя Су-30СМ и американского истребителя-бомбардировщика F-15E. Однако российские пользователи раскритиковали немецкого журналиста, указав на ошибки в сравнении.

    Издание заинтересовалось российским истребителем после того, как Минобороны РФ опубликовало видео о боевой машине. 

    «Благодаря своим возможностям и характеристикам истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — говорилось в аннотации к записи. 

    По данным газеты, F-15 в последней версии Strike Eagle по отдельным характеристикам превосходит Су-30СМ. Так, заявленная скорость  может достигать 2,5 чисел Маха, а боевая нагрузка — 11 тонн.

    Однако такая разница объясняется тем, что разработчики ставили перед собой разные задачи. Российский самолет специализируется на самостоятельном поиске целей посредством радиолокационного сканирования местности, тогда как F-15E поражает только намеченные цели.

    Россияне указали Welt на просчеты при сравнении Су-30СМ с F-15

    Пользователи в комментариях под текстом издания не согласились с тем, что, по версии Welt, F-15E якобы обладает повышенной скрытностью благодаря технологии «стелс». В частности, читатели обратили внимание на то, что подобная технология в 2017 году уже не является боевым преимуществом. Помимо этого пользователи, пишет ФБА «Экономика сегодня», обратили внимание на то, что применение F-15 в Югославии уже доказало, что даже советские средства ПВО могут эффективно бороться с этими бомбардировщиками.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #ввс #вксрф #миноборонырф #су-30см #f-15
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