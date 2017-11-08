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Поправка о разрыве отношений с РФ в течение трех месяцев уже внесена в Раду
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    Поправка о разрыве отношений с РФ в течение трех месяцев уже внесена в Раду

    22:58  8 Ноября 2017
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    Поправка о разрыве отношений с РФ в течение трех месяцев уже внесена в Раду

    Киев, 8 ноября. Поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией была внесена группой депутатов от политической силы «Укроп» ко второму чтению законопроекта о реинтеграции «Донбасса». Она должна быть рассмотрена в ходе подготовки законопроекта к окончательному третьему чтению.

    «Эта поправка существует. Она с номером 595», — приводит газета «Известия» слова члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука.

    Поправка предусматривает разрыв дипломатических связей со «страной-агрессором» в течение трех месяцев со дня вступления будущего закона.

    Напомним, что ранее Верховная рада опровергала существование такой поправки. В то же время, Кремль назвал потенциальный разрыв отношений между двумя странами «суверенным делом Украины». Сам законопроект был внесен на рассмотрение в Раду украинским президентом Петром Порошенко 4 октября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #украина #рада #укроп #разрыв отношений
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