Поправка о разрыве отношений с РФ в течение трех месяцев уже внесена в Раду

В Избранное

Киев, 8 ноября. Поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией была внесена группой депутатов от политической силы «Укроп» ко второму чтению законопроекта о реинтеграции «Донбасса». Она должна быть рассмотрена в ходе подготовки законопроекта к окончательному третьему чтению.

«Эта поправка существует. Она с номером 595», — приводит газета «Известия» слова члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Тетерука.

Поправка предусматривает разрыв дипломатических связей со «страной-агрессором» в течение трех месяцев со дня вступления будущего закона.

Напомним, что ранее Верховная рада опровергала существование такой поправки. В то же время, Кремль назвал потенциальный разрыв отношений между двумя странами «суверенным делом Украины». Сам законопроект был внесен на рассмотрение в Раду украинским президентом Петром Порошенко 4 октября.