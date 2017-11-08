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Бывший вице-губернатор Петербурга признал вину в хищениях на «Зенит-Арене»
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    Бывший вице-губернатор Петербурга признал вину в хищениях на «Зенит-Арене»

    22:46  8 Ноября 2017
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    Бывший вице-губернатор Петербурга признал вину в хищениях на «Зенит-Арене»

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 миллионов рублей при строительстве «Зенит-Арены». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «11 октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. 16.10.2017 г. Фигурант вину признал», — говорится в сообщении.

    Напомним, 16 ноября 2016 годя бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, Оганесян причастен к хищению более 50 миллионов рублей при заключении договора о поставке оборудования для «Зенит-Арены» с генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

    Автор: Алексей Громов
    #петербург #зенит-арена #оагнесян
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