Полиция Украины выясняет, кому были выгодны информационные вбросы по делу Окуевой

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Киев, 8 ноября. Украинская полиция проводит расследование, чтобы установить, кому были выгодны информационные вбросы, связанные с убийством Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Как ранее сообщало МВД Украины, 30 октября автомобиль Окуевой и Осмаева был обстрелян под Киевом. В результате обстрела, Осмаев получил ранение, а Окуева скончалась. Правоохранительные органы Украины возбудили дело по статье «умышленное убийство».

«Национальная полиция начала служебное расследование по факту некоторых информационных вбросов. Потому что вы сказали об одном чьем-то заявлении, а мы за несколько дней видели таких несколько. И мы хотим для себя разобраться, зачем это, кто это, и кому это интересно. Возможно, это интересно самим преступникам», – заявил Князев, комментируя недавнее выступление депутат Верховной рады, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Напомним, что Геращенко ранее сообщал о том, что на месте преступления был найден автомат, на котором, предположительно, осталась ДНК возможного преступника. Позже полиция опровергла эти заявления.