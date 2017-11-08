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Новости Сирии
Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль
Новости Сирии
Армия Сирии взяла под огневой контроль последний оплот ИГИЛ
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    Армия Сирии взяла под огневой контроль последний оплот ИГИЛ

    22:33  8 Ноября 2017
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    Армия Сирии взяла под огневой контроль последний оплот ИГИЛ

    Москва, 8 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных полностью окружили город Абу-Кемаль, который является последним оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

    «Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль», — сообщил источник.

    Он также добавил, что армия Сирии планирует освободить город в ближайшие дни.

    Стоит отметить, что позиции и объекты террористов в районе Абу-Кемаля неоднократно подвергались ударам Вооруженных сил России. 3 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка «Колпино» нанесли массированный удар по позициям террористов вблизи города. В результате ударов были уничтожены склады с оружием и боеприпасами, а также скопления боевиков и командные пункты террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #минобороны рф #абу-кемаль
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