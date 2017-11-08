Армия Сирии взяла под огневой контроль последний оплот ИГИЛ

В Избранное

Москва, 8 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке союзных полностью окружили город Абу-Кемаль, который является последним оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль», — сообщил источник.

Он также добавил, что армия Сирии планирует освободить город в ближайшие дни.

Стоит отметить, что позиции и объекты террористов в районе Абу-Кемаля неоднократно подвергались ударам Вооруженных сил России. 3 ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка «Колпино» нанесли массированный удар по позициям террористов вблизи города. В результате ударов были уничтожены склады с оружием и боеприпасами, а также скопления боевиков и командные пункты террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.