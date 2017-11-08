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Брюссель, 8 ноября. Уничтожение позиций террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке не приведет к окончательной победе над ней. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил журналистам в среду, что нужно готовиться к тому, что «борьба с ИГИЛ1 — это война поколения». По его словам, на это потребуется время.

Генсек НАТО добавил также, что группировка «или ее некое продолжение» будет оставаться угрозой для стран, участников альянса.

«Я не думаю, что мы нанесем окончательную победу, хотя это и важный шаг, если нам удастся выбить их с подконтрольных им территорий в Ираке и Сирии», — заявил Столтенберг.

Ранее в среду, сообщала «Газета.ру», МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Михаила Богданова с послом США в Москве Джоном Хантсманом распространило заявление, в котором сообщалось, что Россия и США настроены на сотрудничество в вопросе деэскалации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.