Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

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Москва, 8 ноября. Пробки на дорогах Москвы, по данным на 19:00, достигли восьми баллов. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«По состоянию на 19:00 Центр организации дорожного движения оценивает загруженность улично-дорожной сети в восемь баллов», — говорится в сообщении.

По данным интерактивной карты сервиса «Яндекс.Пробки», наибольшая транспортная загруженность зафиксирована в центре Москвы, на внешней и внутренней сторонах МКАДа,

Стоит отметить, что в Москве зарегистрированы 5,5 миллионов авто. В часы пик на дорогах Москвы оказываются порядка 700 тысяч машин. Власти Москвы пытаются улучшить данную ситуацию путем реконструкции дорожно-транспортной полосы.