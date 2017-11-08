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Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов
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    Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

    22:16  8 Ноября 2017
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    Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов

    Москва, 8 ноября. Пробки на дорогах Москвы, по данным на 19:00, достигли восьми баллов. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

    «По состоянию на 19:00 Центр организации дорожного движения оценивает загруженность улично-дорожной сети в восемь баллов», — говорится в сообщении.

    По данным интерактивной карты сервиса «Яндекс.Пробки», наибольшая транспортная загруженность зафиксирована в центре Москвы, на внешней и внутренней сторонах МКАДа,

    Стоит отметить, что в Москве зарегистрированы 5,5 миллионов авто. В часы пик на дорогах Москвы оказываются порядка 700 тысяч машин. Власти Москвы пытаются улучшить данную ситуацию путем реконструкции дорожно-транспортной полосы.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #пробки #машины
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