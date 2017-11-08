Сирия: грабежи магазинов Ракки бойцами SDF попали на видео

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Дамаск, 8 ноября. Группа бойцов, ведущая бои в Ракке в рядах «Демократических сил Сирии» (SDF), сняла на видео эпизоды мародерства и грабежей, совершаемых ее членами. Отмечается, что это не первый случай подобных инцидентов в городе, пишет агентство «Аль Масдар».

Отмечается, что грабежам подверглись магазины Ракки, расположенные возле Мечети Омара. Судя по тому, как хорошо бойцы ориентируются в городе, они местные жители.

Как пишет издание, тысячи представителей арабских племен присоединились к SDF, которые ранее состояли преимущественно из курдов. И курдские, и арабские представители движения неоднократно обвинялись в грабежах и мародерстве.

Ранее сообщалось, что американский спецназ в провинции Дейр эз-Зор действует совместно с SDF и обеспечивает курдам безопасное продвижение по территориям боевиков для захвата газовых и нефтяных месторождений.