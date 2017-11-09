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Новости Сирии
Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии
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    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    7:00  9 Ноября 2017
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    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    Сирия, 9 ноября. США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии; САА заняла населенный пункт в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли населенный пункт Сахра-эш-Шамалия в Хаме.

    «Исламское государство»: атаковало участок трассы Эс-Сухнэ — Дейр-эз-Зор.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: контратакует САА в Абу-Дали на северо-востоке Хамы.

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    Провинция Хомс

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    Как сообщает источник в Twitter (@alhashd_Media), боевики вооруженных группировок, подготавливаемые  США на американской военной базе в Ат-Танфе и лагере «Рукбан», могут попытаться блокировать линии снабжения сирийской армии, проходящие вдоль трассы ПальмираЭс-СухнэДейр-эз-Зор. По мнению источника, наиболее вероятные места атак — населенные пункты Хулейхиле, Эс-Сухнэ и Аш-Шула.

    По информации канала в Telegram (@alnsrarmy), США также могут использовать подконтрольные им вооруженные формирования для атак правительственных войск в районах Пальмиры, Тифора и Хомса, а также для срыва наступления САА в провинции Дейр эз-Зор.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    По информации источника в Telegram (@SyrianEndeavour), представители международной коалиции во главе с США ведут неофициальные переговоры с боевиками ИГ в Абу-Кемале о переходе последних в состав «Демократических сил Сирии», поддерживаемых США. Отмечается, что, если договоренность будет достигнута, международная коалиция может объявить территорию последнего оплота ИГИЛ1 бесполетной зоной и зоной дружественных действий.

    Как отмечает источник в Twitter (@Alkhabar_Agency), «Исламское государство»  может перебросить в провинцию несколько сотен боевиков из района приграничного города Кусайба в Ираке.

    Сирийское информационное агентство SANA сообщает, что по распоряжению президента Башара Асада начальник Генштаба Вооруженных сил Сирии  генерал Али Абдулла Айюб в сопровождении высокопоставленных офицеров посетил подразделения сирийской армии в провинции и административном центре.  

    По информации источника в Twitter (@watanisy), САА удалось отразить атаку боевиков «Исламского государства»1 на участке трассы Эс-СухнеДейр-эз-Зор.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), спецслужбы США и Израиля продолжают готовить наступление боевиков «Сирийской свободной армии» на позиции правительственных войск  в населенных пунктах Хадер, Хафра и Даръа. Отмечается, что начало наступления будет зависеть от успеха сирийской армии в операции по освобождению от боевиков ИГ города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

    Идлиб

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    ВС Турции продолжает военную операцию по оттеснению сил «Хайят Тахрир аш-Шам» от сирийско-турецкой границы. Как сообщает источник в Twitter (@suliemanakhras), действия турецких войск и 15 протурецких вооруженных группировок могут вынудить террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 перебросить несколько тысяч боевиков в юго-восточные районы провинции.

    По информации Telegram-канала @SRNN2011, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» контратакуют правительственные войска в районе населенного пункта Абу-Дали, пытаясь, по мнению источника, отвлечь силы САА от операции по штурму Абу-Кемаля в провинции Дейр эз-Зор.

    Провинция Хама

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    Как отмечает источник в Twitter (@ShahbaPress), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» могут вести обстрелы, а также атаки мобильными группами позиций правительственных войск в районе населенного пункта Ханасер, чтобы отвлечь САА от наступления в районы населенных пунктов Шакусия и Суммакия.

    По информации ливанского информагентства Al-Masdar News, возобновив широкомасштабное наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сирийская армия смогла занять населенный пункт Сахра-эш-Шамалия.

    Эль-Кунейтра

    Сирия новости 9 ноября 07.00: США ведет переговоры с ИГ в Абу-Кемале; Израиль готовит боевиков на юго-западе Сирии

    Как сообщает источник в Twitter (@HadiAlabdallah), поддерживаемые спецслужбами Израиля боевики вооруженных формирований «Сирийской свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры», действующие в районе Голанских высот, могут предпринять попытку развить наступление в направлении Дамаска и населенных пунктов Катана, Меззе, Хан-Димас, Эд-Драидж, Бадда и Хурейра.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #израиль #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #хомс #эль-кунейтра #sdf #сдс #международная коалиция #хайят тахрир аш-шам
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    Сирия итоги за сутки на 9 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечили начало зачистки Абу Кемаля, три боевика «Ан-Нусры» уничтожено в Хаме
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