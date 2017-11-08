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Минобороны РФ напомнило о попытках США помешать доставке гумпомощи в Сирию
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    Минобороны РФ напомнило о попытках США помешать доставке гумпомощи в Сирию

    22:02  8 Ноября 2017
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    Минобороны РФ напомнило о попытках США помешать доставке гумпомощи в Сирию

    Хмеймим, 8 ноября. Представители Минобороны РФ в ходе видеоконференции, организованной офисом ООН в Женеве, заявили о продолжающихся действиях США по препятствованию доставки гуманитарной помощи на территории Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    По данным ведомства, руководство российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии приняло участие в совещании, которое было организовано офисом ООН в Женеве в режиме видеоконференции.

    В ходе видеоконференции представители Минобороны РФ в очередной раз заявили о действиях США по препятствованию доставки гуманитарной помощи через 55-километровую зону вокруг американской военной базы в Эт-Танфе, внутри которой расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан.

    В ведомстве отметили, что в видеоконференции приняли участие представители офиса ООН в Дамаске, министерств обороны России и США, а также Амманского мониторингового центра и командования группировкой вооруженных сил США, контролирующей 55-километровую зону.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #минобороны рф
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