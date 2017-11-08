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Украина
Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины
Украина
Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины
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    Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины

    21:48  8 Ноября 2017
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    Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины Киев, 8 ноября. Поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса внесли депутаты от украинской партии «Укроп». Об этом в среду заявил депутат Верховной рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

    Поправка была внесена под номером 595. Она предлагает в течение трех месяцев разорвать дипломатические отношения с Россией, сообщают украинские СМИ.

    Стало известно, кто инициировал разрыв дипотношений России и Украины

    Напомним, что ранее о возможности разрыва дипотношений заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. По его словам, в этом случае интересы украинских граждан, находящихся в России, будет представлять посольство США или одной из стран-членов Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что разрыв дипотношений негативно скажется на гражданах обеих стран, а также навредит урегулированию конфликта в Донбассе. В то же время он подчеркнул, что данное решение является суверенным делом Украины.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #разрыв #дипотношения
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