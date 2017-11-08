Путин: Россия намерена создать энергетическое «суперкольцо» и переход Сахалин–Хоккайдо
Москва, 8 ноября. Россия намерена реализовать ряд многосторонних инфраструктурных проектов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе – энергетическое «суперкольцо» Россия – Китай – Южная Корея – Япония, а также транспортный переход между Хоккайдо и Сахалином. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Как ожидается, российский президент примет участие в 25-м саммите АТЭС, который пройдет во вьетнамском Дананге с 10 по 11 ноября.
«Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое «суперкольцо», объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо», – написал Путин в своей статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».