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Путин: Россия намерена создать энергетическое «суперкольцо» и переход Сахалин–Хоккайдо
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    Путин: Россия намерена создать энергетическое «суперкольцо» и переход Сахалин–Хоккайдо

    21:44  8 Ноября 2017  /обновлено: 21:49  08 Ноября 2017
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    Путин: Россия намерена создать энергетическое суперкольцо и переход Сахалин–Хоккайдо

    Москва, 8 ноября. Россия намерена реализовать ряд многосторонних инфраструктурных проектов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе – энергетическое «суперкольцо» Россия – Китай – Южная Корея – Япония, а также транспортный переход между Хоккайдо и Сахалином. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Как ожидается, российский президент примет участие в 25-м саммите АТЭС, который пройдет во вьетнамском Дананге с 10 по 11 ноября.

    «Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое «суперкольцо», объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо», – написал Путин в своей статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».   

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #япония #атэс #атр #суперкольцо
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