Путин: Россия намерена создать энергетическое «суперкольцо» и переход Сахалин–Хоккайдо

В Избранное

Москва, 8 ноября. Россия намерена реализовать ряд многосторонних инфраструктурных проектов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе – энергетическое «суперкольцо» Россия – Китай – Южная Корея – Япония, а также транспортный переход между Хоккайдо и Сахалином. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как ожидается, российский президент примет участие в 25-м саммите АТЭС, который пройдет во вьетнамском Дананге с 10 по 11 ноября.