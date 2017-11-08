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Комитет южной зоны деэскалации в Сирии поддержал повестку Конгресса нацдиалога
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    Комитет южной зоны деэскалации в Сирии поддержал повестку Конгресса нацдиалога

    22:07  8 Ноября 2017
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    Комитет южной зоны деэскалации в Сирии поддержал повестку Конгресса нацдиалога

    Хмеймим, 8 ноября. Представители комитета национального примирения южной зоны деэскалации в Сирии поддержали предложенную повестку Конгресса сирийского национального диалога. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

    «Члены комитета поддержали предполагаемые вопросы повестки дня Конгресса сирийского национального диалога, а также избрали ряд кандидатов в делегаты конгресса от южных провинций Даръа и Эс-Сувейда», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки к режиму прекращения боевых действий присоединился населенный пункт Киз-Хиль в провинции Хомс.

    Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин заявил об идее проведении Конгресса сирийского национального диалога, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция согласовывают повестку и сроки проведения Конгресса.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #минобороны рф #хомс
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