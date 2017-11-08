Сирия: более 50 человек вернулись в свои дома в Хомсе и Алеппо

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Москва, 8 ноября. За прошедшие сутки более 50 сирийцев смогли вернуться в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс. Об этом заявили в среду офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

«За сутки в места постоянного жительства в провинции Алеппо и Хомс возвратились 56 человек. Всем прибывшим оказывается необходимая помощь и содействие в трудоустройстве и организации быта», — указано в заявлении министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские специалисты уничтожили 498 взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в городе Дейр-эз-Зор.

Напомним, ранее стало известно о том, что на восстановление освобожденного от боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства»1 города Дейр-эз-Зор было выделено около шести миллиардов лир (12 миллионов долларов).

1 Организация запрещена на территории РФ.