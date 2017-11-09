Сирия итоги за сутки на 9 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечили начало зачистки Абу Кемаля, три боевика «Ан-Нусры» уничтожено в Хаме

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Сирия, 9 ноября. САА при поддержке ВКС РФ начала освобождение Абу Кемаля, три боевика «Тахрир аш-Шам» уничтожено на северо-востоке Хамы, трасса Итрия – Ханассер зачищена от «Ан-Нусры». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, поддерживают САА в Хаме, обеспечили начало зачистки Абу Кемаля.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, Эль-Кунейтре и Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме, окружили Абу Кемаль.

«Исламское государство»: атакует позиции SDF в Ракке, окружено в Абу Кемале.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур аль-Дин аль-Занки» в Алеппо и Идлибе, несет потери на северо-востоке Хамы.

«Джейш аль-Ислам»: атаковала позиции «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте, объединилась с «Ахрар аш-Шам» в Дамаске.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит «Джейш аль-Ислам» в Дамаске.

Курды: зачистили от ИГ1 несколько поселений Дейр-эз-Зора, грабят магазины и жилые дома в Ракке.

Провинция Дамаск

В районе Аль-Ашари Восточной Гуты Дамаска в течение дня отмечались столкновения между группировками «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман», передавало Almanar News. По данным информационного агентства, боевики «Армии Ислама» атаковали позиции «Файлак ар-Рахман» в ответ на нападение со стороны противников на укрепрайоны группировки в окрестностях Бейт Савва. Информационное агентство Damascus Now писало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что группировка «Джейш аль-Ислам» объединила усилия с «Ахрар аш-Шам». Незаконные формирования сосредотачивают военную технику и перебрасывают боевиков в район населенного пункта Хараста для масштабного наступления на территории Восточной Гуты.

Боевики радикальных формирований продолжили вести обстрел сирийской столицы, сообщало информационное агентство Damascus Now в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus). По данным местных источников несколько мирных жителей Дамаска получили серьезные ранения, в том числе, пострадали дети.

В качестве ответных мер, правительственные войска открыли огонь по зонам дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также окрестностях населенных пунктов Аз-Зарикия, Хараста и Хош ад-Давахира. Об этом писал один из местных источников в социальной сети Twitter (@ShahbaPress). Кроме того, сирийская армия провела обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях населенных пунктов Хаммурия и Хизза. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@now_damascus), в этом же районе интенсивные удары по позициям боевиков нанесли сирийские ВВС.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо фиксировались боестолкновения меду радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» и боевиками группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». Об этом сообщало информационное агентство Almanar News. Информационное агентство Yarmouk News писало в своем Twitter (@newsyarmouk), что бои между радикальными формированиями отмечались недалеко от поселений Дарат Изза и Хан аль-Асаль. По данным военных источников, «Тахрир аш-Шам» пришлось перебросить подкрепление из провинции Идлиб. Обе стороны несут значительные потери.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Алеппо. По данным одного из источников в социальной сети Twitter (@fawaz_jwaid), российская авиация атаковала укрепрайоны исламистов в окрестностях поселений Рамля и Сабна. Ранее ВВС Сирии нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных формирований недалеко от города Ханассер. Сирийская арабская армия (САА) провела обстрел зон дислокации боевиков антиправительственных формирований недалеко от поселения Хаян. Об этом писал один из источников в Telegram (@NRVR11).

Военный Telegram-канал (@NRVR11) передавал, что турецкая армия ведет артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Джандарис на севере провинции Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

В начале дня информационное агентство Al-Masdar News писало, что назначен главнокомандующий всеми подразделениями Сирийской арабской армии (САА), действующими в провинции Дейр-эз-Зор. Новым командиром правительственных войск стал Муххамед Хаддур, известный успешным контрнаступлением на позиции «Исламского государства»1 на трассе М-7.

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС нанесли удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районе населенного пункта Аль-Курие, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Deirfree).

Новая партия военной техники и вооружений для бойцов Демократических сил Сирии (SDF) от международной коалиции прибыла в Дейр-эз-Зор, сообщал один из местных источников в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha). Позже стало известно, что бойцы курдского ополчения освободили от террористов «Исламского государства» деревню Аль-Хан. Об этом писал Twitter-канал (@ClaudiaAlMina).

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ достигла сирийско-иракской границы, передавало информационное агентство Damascus Now в своем Twitter (@now_damascus). Военный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN) писал, что таким образом правительственные войска Сирии и союзные силы полностью окружили террористов «Исламского государства» в городе Абу Кемаль. По данным автора публикации, союзники начали штурм стратегического населенного пункта.

В это время Демократические силы Сирии (SDF) продвигались к населенному пункту Аль-Бусейра, расположенному к северу от Меядина. Об этом сообщал в своем Twitter-аккаунте (@Hammurabi_News) один из источников в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» атаковали штабы и укрепрайоны группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» в северных районах провинции Идлиб. Об этом писало информационное агентство Almanar News.

В городе Абу Дали взорвался заминированный автомобиль, передавало Almanar News. Информации о пострадавших в результате инцидента нет. Еще один взрыв прогремел на севере провинции Идлиб. Источник в социальной сети Twitter (@darweesh_y) писал, что причиной инцидента стало взрывное устройство, заложенное на дороге Кафр Тахарим – Арманаз. В результате детонации СВУ пострадало несколько боевиков радикальной оппозиции.

Провинция Ракка

Информационное агентство Almanar News сообщило, что в районе Ракки Аль-Дреийя сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами ИГИЛ1. В результате инцидента погиб один мирный житель.

Один из местных источников в городе Ракка опубликовал на своей странице в Facebook (@mohamad.othman) информацию о том, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) грабят магазины и жилые дома административного центра региона. Ранее сообщалось о междоусобных конфликтах в рядах курдского ополчения. В центральной части города фиксировались перестрелки между отрядами SDF. По данным местных источников, столкновения между курдами начались с противоречий в рядах «демократической армии» вокруг того, как делить имущество местных жителей.

46 единиц строительной техники доставили в Ракку для проведения работ по реконструкции населенного пункта. Об этом сообщил местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN). Напомним, город Ракка был освобожден от террористов «Исламского государства» бойцами Демократических сил Сирии (SDF) при военной и финансовой поддержке международной коалиции, возглавляемой США. В результате обстрелов зон дисклокации исламистов силами бойцов курдского ополчения, а также авианалетов ВВС антитеррористического альянса, 80 процентов города превращено в руины.

Провинция Хама

На северо-востоке провинции Хама продолжалось противостояние между правительственными войсками и сторонниками «Джебхат ан-Нусры». Военный Telegram-канал (@daraa_now) писал, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков группировки «Джейш аль-Изза», несколько дней назад присоединившейся к «Тахрир аш-Шам», населенный пункт Балиль. Позже один из источников в социальной сети Twitter (@OrientNews) сообщил, что боевики предприняли попытку контратаковать САА. При поддержке ВКС РФ солдаты армии САР отразили нападение сторонников «Джебхат ан-Нусры». Smart News Agency сообщило, что в боях с правительственными войсками уничтожено три исламиста.

Также Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе поселения Мааракба, сообщало Smart News Agency.

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) писал, что трасса Итрия – Ханассер зачищена от радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам». По данным автора публикации, правительственные войска отбросили боевиков «Ан-Нусры» на 15 километров от так называемой «Дороги жизни».

Ирак

Иракская армия и отряды народной мобилизации «Хашд аш-Шааби» продолжают освобождать от террористов «Исламского государства» населенные пункты провинции Анбар. Iraq Press сообщило, что проправительственные войска начали зачистку от ИГИЛ района Ар-Рамана к северу от Аль-Каима. В конце дня стало известно, что бойцы «Хашд аш-Шааби» обнаружили в Аль-Каиме завод взрывчатки «Исламского государства». Об этом писало информационное агентство Almanar News.

В провинции Дияла продолжилась операция по обнаружению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства». Alsumaria News передавало, что в восточной части региона началась масштабная операция, направленная на ликвидацию террористов ИГИЛ. По данным информационного агентства, на территории Диялы уже арестовано семь подозреваемых в связях с ИГ.

К югу от Багдада прогремел взрыв, писало Alsumaria News. По данным информационного агентства, на обочине дороги рядом с мостом южнее иракской столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадало четыре мирных жителя. В это время к северу от Багдада силы безопасности задержали террориста ИГИЛ, сообщило Alsumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)