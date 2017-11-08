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Россия готова стать ведущим поставщиком продовольствия для своих соседей по АТР – Путин
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    Россия готова стать ведущим поставщиком продовольствия для своих соседей по АТР – Путин

    21:25  8 Ноября 2017
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    Россия готова стать ведущим поставщиком продовольствия для своих соседей по АТР – Путин

    Москва, 8 ноября. Россия намерена стать ведущим поставщиков экологически чистого продовольствия для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

    По словам российского президента, необходимо сообща заниматься вопросами продовольственной безопасности. Об этом он указал в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». Кроме того, совместных усилий также требуют предупреждение и ликвидация последствий природных катаклизмов, а также техногенных аварий, эпидемий и пандемий.

    «Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна, растительных масел, рыбы и ряда других товаров. Рассчитываем стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия для наших соседей по АТР и для этого принимаем меры по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению его продуктивности»,  – отмечается в статье российского президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Напомним, что 10-11 ноября во вьетнамском Дананге пройдет 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС).

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #россия #атэс #провольствие
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