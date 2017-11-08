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Украина
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В ДНР узнали о подготовке спецслужбами Украины покушений на глав силовых ведомств ЛНР
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    В ДНР узнали о подготовке спецслужбами Украины покушений на глав силовых ведомств ЛНР

    21:26  8 Ноября 2017
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    В ДНР узнали о подготовке спецслужбами Украины покушений на глав силовых ведомств ЛНР

    Донецк, 8 ноября. Украинские спецслужбы готовят убийства руководителей правоохранительных структур Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР.

    В ведомстве отметили, что данная информация была получена от задержанных агентов Службы безопасности Украины и главного управления разведки. По их словам, спецслужбы Украины намерены провести операцию по физическому устранению министра внутренних дел, министра госбезопасности и генерального прокурора Луганской народной республики.

    В ведомстве также добавили, что за последние несколько месяцев правоохранители народных республик Донбасса раскрыли ряд резонансных убийств и террористических актов, в результате чего была нейтрализована агентурная сеть состоящая из диверсантов и информаторов украинских спецслужб.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #лнр #донецк #луганск #сбу
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