В Конгрессе США причислили Россию к врагам Вашингтона

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Вашингтон, 8 ноября. Председатель комитета по нацбезопасности и правительственным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки Рон Джонсон считает Москву врагом Вашингтона.

«Наши враги укрепляют свои позиции: Россия продолжает дестабилизировать своих соседей и совместно с Ираном расширяет влияние обеих стран на Ближнем Востоке. Ядерная программа Ирана изменила его поведение к худшему», — отметил американский политик-республиканец.

Джонсона также беспокоят ядерный кризис на Корейском полуострове и угроза со стороны исламского терроризма.

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мария Адебар указала на то, что внешняя политика США при президенте Дональде Трампе стала более непредсказуемой. Кроме того, Берлин выступает за сохранение соглашения по иранской ядерной программе.