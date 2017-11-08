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Новости Сирии
Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль
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Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»
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    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    22:30  8 Ноября 2017
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    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    Сирия, 8 ноября. В результате обстрела Дамаска боевиками пострадало несколько мирных жителей, в Хаме уничтожено трое исламистов «Тахрир аш-Шам», к югу от Багдада прогремел взрыв. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, Эль-Кунейтре и Алеппо, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: несет потери на северо-востоке Хамы.

    Международная коалиция: нанесла удары по населенному пункту Маркада в Хасаке.

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    Боевики радикальных формирований ведут обстрел сирийской столицы, сообщает информационное агентство Damascus Now в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus). По данным местных источников несколько мирных жителей Дамаска получили серьезные ранения, в том числе пострадали дети.

    В качестве ответных мер, правительственные войска открыли огонь по зонам дислокации радикалов в районах Джобар и Айн Тарма, а также окрестностях населенных пунктов Аз-Зарикия и Хош ад-Давахира. Об этом сообщает один из местных источников в социальной сети Twitter (@ShahbaPress).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что турецкая армия ведет артиллерийский обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Джандарис на севере провинции Алеппо.

    Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел зон дислокации боевиков антиправительственных формирований недалеко от поселения Хаян. Об этом пишет один из источников в Telegram (@NRVR11). Также правительственные войска при поддержке ВКС РФ атакуют позиции радикалов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге региона.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    В районе поселения Балиль на северо-востоке провинции Хама продолжаются ожесточенные бои между «Джейш аль-Изза», подконтрольной «Тахрир аш-Шам», и Сирийской арабской армией (САА), действующей в регионе под прикрытием ВКС РФ. Smart News Agency сообщает, что в боях с правительственными войсками уничтожено три исламиста «Ан-Нусры». Напомним, САА при поддержке ВКС РФ взяли Балиль под контроль, выбив из поселения боевиков «Джейш аль-Изза». Однако радикалы перешли в контратаку, которая была отбита солдатами армии САР при поддержке российской авиации.  

    Провинция Хасака

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по населенному пункту Маркада, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@soheb1199). Ранее сообщалось, что командование подконтрольных антитеррористическому альянсу Демократических сил Сирии (SDF) вело переговоры с террористами ИГИЛ1. Представители курдского ополчения добивались выхода радикальных исламистов из города без боя, однако попытки договориться с террористами ИГ1 оказались безуспешными.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    Солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных формирований в районе поселения Наба ас-Сахр в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@abujarrah33).

    Напомним, Эль-Кунейтра наряду с провинциями Даръа и Эс-Сувейда входит в юго-западную зону деэскалации сирийского конфликта. Радикальные оппозиционные группировки нарушают установленный «режим тишины», обстреливая мирные поселения и позиции правительственных войск, чем вызывают ответные действия со стороны САА.

    Ирак

    Сирия новости 8 ноября 22.30: несколько жителей Дамаска пострадали под огнем боевиков, в Хаме уничтожено три террориста «Ан-Нусры»

    К югу от Багдада прогремел взрыв, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, на обочине дороги рядом с мостом южнее иракской столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадало четыре мирных жителя. В это время к северу от Багдада силы безопасности задержали террориста ИГИЛ, сообщает Alsumaria News.   

    Бойцы отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» обнаружили завод взрывчатки «Исламского государства»1 при зачистке города Аль-Каим. Об этом пишет информационное агентство Almanar News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #багдад #хасака #эль-кунейтра #международная коалиция #аль-каим
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    Сирия новости 8 ноября 07.00: ИГ пытается сохранить Абу Кемаль, «Джебхат ан-Нусра» обстреливает окраины Алеппо
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