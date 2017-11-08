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Украина
Недовольный депутат клюшкой вырубил свет в мэрии Киева
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    Недовольный депутат клюшкой вырубил свет в мэрии Киева

    21:18  8 Ноября 2017  /обновлено: 21:19  08 Ноября 2017
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    Недовольный депутат клюшкой вырубил свет в мэрии Киева

    Киев, 8 ноября. Депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Владимир Назаренко оставил без света киевскую мэрию, где проходило заседание земельной комиссии.

    Во время обсуждения вопроса о распределении земли среди украинских военных, воюющих в Донбассе, депутат неожиданно выхватил предмет, похожий на клюшку для гольфа, разбил им замок на электрощитке и отключил электричество. После этого парламентарий начал бить по оборудованию для голосования. Коллеги Назаренко сразу же вызвали полицию, пишут украинские СМИ.

    Недовольный депутат клюшкой вырубил свет в мэрии Киева

    Как сообщают украинские СМИ, в четверг в мэрии планировалось провести еще одно заседание, однако теперь данное мероприятие находится под вопросом.

    Отметим, что националисты уже не в первый раз нарушают порядок работы государственных органов в Киеве. В конце октября полиция задержала 30 националистов, которые блокировали работу Святошинского районного суда в украинской столице.

    Автор: Алексей Громов
    #киев #свобода #свет #депутат #мэрия #клюшка
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